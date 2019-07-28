شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة بالمملكة .. إطلاق معرض للرقص ابمشاركة نسائية في المنطقة الجنوبية ,,,فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة، كشف معهد “مسك” للفنون عن إطلاق معرض للرقص الشعبي في المنطقة الجنوبية في المملكة.

ونشر معهد مسك للفنون عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو وصوراً للفعالية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.

وأظهرت مقاطع الفيديو صوراً لفرق من الرجال والنساء وهم يؤدون رقصات شعبية بشكل منفصل تعود إلى تراث المنطقة الجنوبية في المملكة.

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وقال معهد مسك في تغريدة له: “بوصلتُنا تُشير باتجاه الجنوب .. في الحدث الأول مِن نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، موثقاً تُراث فنّي أصيل وعريق بصورة جديدة ومختلفة”.