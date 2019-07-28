الحوثي يحذر من وقوع كارثة بيئية تضر بدول المنطقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حمل عضو المجلس السياسي الأعلى ” محمد علي الحوثي” دول العدوان والأمم المتحدة مسؤولية الكارثة التي قد تحصل نتيجة تسريب خزان صافر العائم في البحر.

وقال عضو المجلس في حسابه على ” تويتر” لا نمانع من وجود صيانة للخزان النفطي العائم بل هو ما نطالب به دائما، مشيراً الى أن قوى العدوان ترفض بيع نفط خزان صافر بالحديدة لتسديد رواتب الموظفين واصفاً هذا الرفض بأنه غير منطقي ولا إنساني.

وكان تحالف العدوان السعودي الأمريكي منع منذ نوفمبر 2016م إمداد سفينة صافر “الخزان النفطي العائم” بالمازوت لتشغيل مولدات تبريد وتصريف الغاز المنبعث عن النفط الخام، كما قامت بوارجه الحربية باعتراض الناقلة «راما 1» ومنعها من دخول المياه الإقليمية والمحلية اليمنية لتفريغ 3000 طن من مادة المازوت في صافر.

وسيؤدي تسرب النفط الى البحر الأحمر لوقوع كارثة بيئية تهدد جميع دول المنطقة