صراع المرتزقة يعود بقوة الى جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تتواصل اعمال السلب والنهب وجرائم القتل والاغتصاب في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة العدوان.

وشهدت محافظة عدن والمدن الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان في الجنوب عودة ظاهرة الاغتيالات الى الواجهة وذلك بالتزامن مع اعلان الامارات إنسحابها ووصول تعزيزات سعودية برفقة قيادات عسكرية موالية لحزب الاصلاح.

وذكرت مصادر محلية في عدن أن مسلحون اغتالوا مساء الجمعة، شخص يدعى مفيد اليافعي ويعمل في الحزام الامني ومسؤلا في أحد السجون التي تشرف عليها الإمارات وذلك بعد ساعات فقط من عملية مماثلة راح ضحيتها “حمود محسن المحبشي” الذي اغتيل بالقرب من منزلة في منطقة السيلة بالشيخ عثمان عقب خروجه من صلاة الجمعة .

ويأتي هذا الاغتيالات بعد يوم واحد من اغتيال قيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع على يد جماعة مسلحة كانت على متن دارجات نارية.

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وكان مسلحون اغتالوا الأربعاء الماضي “عمار عرفة” في المجمع الصحي بذات المديرية، فيما عثر مواطنون قبل اسبوع على جثة الشاب مهران حميد أحمد من أبناء مديرية دار سعد في احدى المزارع بعد قتله

وفي محافظة الضالع اغتال مسلحون، الخميس الماضي، “ماهر محمد علي” امام مسجد الضبب، أثناء عودته إلى منزله بعد صلاة العشاء

اما محافظة شبوة فقد شهدت هي الاخرى عمليات مماثلة حيث نجا مدير عام الثروة السمكية بشبوة “أحمد سالم خيران” الثلاثاء الماضي من محاولة اغتيال .

ويأتي ذلك بعد يوم من محاولة اغتيال تعرض لها قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش العولقي في شبوة.

عودة عمليات الاغتيال جاءت بعد ايام من تسريب وثائق تدين المرتزق هاني بن بريك في اغتيال نحو 30 امام مسجد وسياسيين، وتطالب بتقديمه للمحاكمه تمهيداً لاعدامه.