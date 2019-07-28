شكرا لقرائتكم خبر عن ”مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية ويكشف موعد تنازل ”الملك سلمان” لنجله ”محمد” ويشير لمفاجأة رؤية 2030 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السيسي يأمر بقتل ’’معتز مطر’’ و’’محمد ناصر’’ و’’أيمن نور’’ وتقطيعهم على طريقة ’’خاشقجي’’ (فيديو صادم) لن تصدق ماذا وجد الحارس عند قبر الفنان الراحل ’’فاروق الفيشاوى’’ بعد ساعات من دفنه.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب)

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