إنتهاكات الميليشيات تطال الأطفال والنساء في صنعاء والبيضاء

تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية، إنتهاكاتها بحق الأطفال والنساء في العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء، الخاضعتين لسيطرتهما .

وكشف مصادر محلية في صنعاء، عن قيام الميليشيات الإنقلابية، بإختطاف عشرة أطفال من سكان مديرية معين غرب المحافظة وأدرجتهم بالقوة في الدورات الثقافية الطائفية التي تقيمها الميليشيات تحت مزاعم المخيمات الصيفية .. مشيرة إلى أن عملية الإختطاف طال 7 من أطفال حي السنينة بالعاصمة صنعاء، حينما كانوا حاضرين عرس أحد أبناء الحيّ قبل نحو 12 يوماً.

وبحسب المصادر فإن الأطفال المختطفين تتراوح أعمارهم ما بين 9- 15 سنة .

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الإنقلابية اختطفت خمس نساء، يوم الخميس الماضي من نقطة تفتيش بمدينة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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وأوضحت المصادر أن الحاجز الذي يديره القيادي الحوثي أبو هاشم استوقفت حافلة نقل جماعي، قادمة من صنعاء، وأجبرت خمس نساء مسافرات على النزول من على متن الحافلة.

ويعد القيادي الحوثي أبو هاشم من أكثر القيادات إرتكاباً للإنتهاكات بحق المدنيين المارين على الحاجز الأمني الذي يتولى مسؤولية قيادته .

وأكدت المصادر، أن ميليشيا الحوثي اقتادت النساء المختطفات إلى أحد سجونها السرية في محافظة البيضاء .. لافتة إلى أن هذا الإختطاف يأتي في إطار الإنتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق النساء المختطفات والمعتقلات في سجونهم.