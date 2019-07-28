شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يعاقب الفقراء في عدن.. ويطالب بإغلاق ”الجمعيات الخيرية” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي في ما يسمى الحراك الجنوبي “هاني بن بريك” تحريضياً على صفحتة الشخصية في توتير، وطالب فيه بإغلاق الجمعيات الخيرية وحظر أنشطتها، وإيقاف العمل الخيري في المناطق الجنوبية.

وطالب بسحب الجمعيات الخيرية من أيدي الحزبيين ولابد من إخضاعها لنظام مالي صارم وتحت إشراف ما يمسى بالحزام الأمني، أو إلغاءها بشكل نهائي.

وأتهم بن بريك الجمعيات الخيرية بدعم الإرهاب في المناطق الجنوبية.

ويأتي تحريض “بن بريك” بالتزامن مع حملة اغتيالات تنفذها عناصر يُعتقد بأنها تابعةً له، ضد قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح والإسلاميين والعاملين في الجمعيات الخيرية، في مدينة عدن والضالع جنوب اليمن.

