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المنتخب الوطني يتوجه إلى العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا

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عدن - ياسمين التهامي - غادرت مساء اليوم السبت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى مدينة كربلاء العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة للرجال التي ستنطلق بعد يومين ويلعب منتخبنا فيها ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ( فلسطين – العراق – سوريا – لبنان).

حيث غادرت البعثة من مطار عدن الدولي بعد الانتهاء المعسكر الاعدادي للبطولة الذي اقيم في مدينة المكلا استمر لمدة 12 يوماً تم خلالها استدعاء 33 لاعبا ، واِختار منها الجاهز الفني القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعباً .

الجدير بالذكر أن منتخبنا سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب فلسطين يوم الاثنين القادم الساعة العاشرة والنصف مساء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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