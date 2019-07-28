شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي مكثف على مواقع القوات المشتركة في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية،المدعومة من إيران، مساء امس السبت، مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

وأفادت مصادر عسكرية أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة .

وأضافت المصادر، أن القصف العنيف الذي شنته المليشيات شمل مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كيلو16 ،مستحدمة فيه قذائف مدفعية الهاوزر .

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات الحوثية شنت عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات شرق مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبسلاح البرجنيف .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي مكثف على مواقع القوات المشتركة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.