لقاءات عمان تثير غضب المجلس الانتقالي الجنوبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمان



هاجمت العديد من الشخصيات المحسوبة على الامارات في المحافظات الجنوبية اللقاء المنعقد في العاصمة الاردنية عمان بين عدد من ابناء المحافظات الجنوبية.

واعلن ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عدم اعترافه بهذا اللقاء الذي ترعاه الأمم المتحدة، معتبراً نفسه الممثل الشرعي الوحيد للجنوبيين.

واتهم المجلس الذي يدعوا للانفصال في اليمن ، جهات خارجية لم يسميها بمحاولة تفتيت اليمن حدد زعمه.

وكانت الجولة الأولى من المشاورات التي جرت صباح السبت في العاصمة الأردنية عمان ، بين القيادات الجنوبية التاريخية والميدانية برعاية الأمم المتحدة ،ناقشت جملة من الملفات المتصلة بقضايا الجنوب.

ومن المقرر أن تواصل لقاءاتها اليوم الاحد