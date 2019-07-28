القوات المشتركة تتقدم في عمق مديرية ماوية شرق تعز

ذكرت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة، تمكنت السبت، من السيطرة على مواقع مهمة وحررت مناطق جديدة في عمق مديرية ماوية شمال شرق محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت المصادر، أن القوات حررت خلال الساعات الماضية، جبل "الشوق"، وجبل "ذيب"، في مديرية ماوية، وعددا من المواقع المحيطة، عقب هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي.
وبالسيطرة على جبل "ذيب" الذي يطل على منطقة باهر، ستتمكن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز الميليشيا بعدد من مناطق مديرية ماوية.
كما حررت قوات الجيش خلال الهجوم، قرى "صلول"، و"المدينه" و"حاجر"، و" شَعنَب، وموقعي "المصانع"، و"السَرايَا"، بالإضافة إلى قطعها لخطوط إمداد الميليشيا، في جبل "المشمرر".
وكانت قوات الجيش اليمني سيطرت، الخميس الماضي، على منطقتي حاجر والشعب الأحمر والتباب الجبلية المحيطة بهما بعد شهر من سيطرتها على دار الصُليب ومنطقة باهر وجبل الفراشة.
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