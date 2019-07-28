شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المهرة يدشن تخرج الدفعة الأولى من قيادة أمن المنشآت وحماية الشخصيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، إن الأمن والنظام والاستقرار هو الركيزة الأساسية للبناء والتنمية وبدونه تتوقف عجلة التنمية.. وموضحاً - في كلمته التي ألقاها، اليوم، في حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات أمن المنشآت وحماية الشخصيات في مديرية الغيضة - إن قيادة أمن المنشآت وحماية الشخصيات من أهم الوحدات الأمنية التي تقع على عاتقها حماية مقدرات ومكتسبات المحافظة.

ونقل المحافظ باكريت تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية لخريجي الدفعة الأولى التي تمثل النواة الأولى لقيادة أمن المنشآت وحماية الشخصيات.. مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحلية تطمح لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وصولاً إلى التنمية المستدامة وهو الهدف الأسمى، ومبيناً بأن الضرورة الوطنية تحتم إنشاء وتفعيل دور أمن المنشآت وحماية الشخصيات في المحافظة، ومؤكدا بأنها ستكون رافداً قوياً للوحدات الأمنية والعسكرية.



وأشاد باكريت بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للأجهزة الأمنية لتعزيز دورها ودعم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلة مسار التنمية.

وألقى النقيب مصطفى محمد النخعي قائد أمن المنشآت وحماية الشخصيات كلمة هنأ فيها الإفراد الخريجين ، مشيرا إلى أنهم تلقوا خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية العديد من المعارف والمفاهيم والفنون القتالية والتدريبية على مدى 45 يوما لرفع قدراتهم ومهاراتهم وجاهزيتهم القتالية ضمن مهامهم في تأمين امن المنشات الحساسة ومراكز القيادة والمدن وحماية الشخصيات الهامة.



وأوضح قائلاً : " ونحن نحتفل بتخرج أول دفعة فإننا نضع اللبنات الأولى لهذه المؤسسة الأمنية الهامة، ونرفع أسمى آيات التهاني والشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ومحافظ محافظة المهرة، بتحقيق هذا الإنجاز والمكسب العظيم لمحافظة المهرة".

Advertisements



وأشاد النخعي بالدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير أحمد بن أحمد الميسري، وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، وقيادة التحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية.



وألقيت في الحفل عدد من القصائد الشعرية.

إلى ذلك استعرضت سرايا أمن المنشآت وحماية الشخصيات عرضا عسكريا للأفراد والمركبات وجانب من المهارات القتالية والتدريبية، التي عسكت مدى جاهزيتهم العالية ونالت استحسان الحاضرين، كما رفعت في العرض صورة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والإعلام الوطنية وسط تريد الهتافات والقسم الوطني.



وفي ختام الحفل كرمت قيادة أمن المنشآت محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح باكريت، وقيادة التحالف، والشرطة العسكرية، بدروع تذكارية، وقدمت شهادات تقديرية للضباط والجهات المساهمة في إنجاح فعاليات الحفل والعرض العسكري.

حضر الحفل وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، وممثل عن قائد قوات التحالف العربي، وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة .

