شكرا لقرائتكم خبر عن خبر فضيحة.. منطقة عسكرية تابعة للشرعية تصرف مكرمة الملك سلمان للحوثيين وتقصي أفراد المقاومة "تفاصيل خطيرة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية بمحافظة البيضاء، السبت، عن تسلم مقاتلين حوثيين مكرمة العاهل السعودي المقدمة للجيش الوطني، وذلك بعد أن ضمتهم المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب إلى كشوفها.
وقالت المصادر، إن حوثيين و"متحوثين" قدموا من عدة محافظات إلى مأرب لتسلم المكرمة التي يتم صرفها هذه الأيام، ثم عادوا إلى جبهات المليشيات الحوثية بعد استلامها، مشيرة إلى أن الحوثيين مسجلون في كشوف المنطقة العسكرية الثالثة برتب "ضباط".
وأوضحت أن عدداً كبيراً من المقاومة الشعبية في البيضاء أسقطت أسماؤهم من كشوف الصرف، وحرموا من المكرمة بعد أن استبدلت قيادة المنطقة أسماءهم بآخرين يقاتلون في صفوف المليشيات الحوثية.
وأضافت، إن قيادة المنطقة تتعمد إهانة أفراد مقاومة البيضاء، حيث مضى على كثير منهم أكثر من أسبوع وهم في طوابير تحت الشمس والمطر والرياح في مأرب دون تسلم المكرمة حتى اليوم.
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