شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجوازات السعودية تكشف حقيقة امكانية عودة من تم ترحيلة بسبب "هروب" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضحت الهيئة العامة للجوازات ، عن عدم إمكانية عودة المقيم الذي تم ترحيله بسبب مخالفة هروب .
وكان سأل أحد الأشخاص عبر الصفحة الرسمية لهيئة الجوازات بتويتر ، شخص غادر المملكة من اكتر من ٣ سنوات هل يستطيع العودة مرة تانية كان عنده بلغ هروب ونزل ترحيل .
فأجابته الجوازات ، ” التعليمات أخي الكريم .. لا تسمح بالعودة للعمل في المملكة لمن تم ترحيله بسبب مخالفة ” هروب ” .
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