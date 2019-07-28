شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجوازات السعودية تكشف حقيقة امكانية عودة من تم ترحيلة بسبب "هروب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت الهيئة العامة للجوازات ، عن عدم إمكانية عودة المقيم الذي تم ترحيله بسبب مخالفة هروب .

وكان سأل أحد الأشخاص عبر الصفحة الرسمية لهيئة الجوازات بتويتر ، شخص غادر المملكة من اكتر من ٣ سنوات هل يستطيع العودة مرة تانية كان عنده بلغ هروب ونزل ترحيل .

فأجابته الجوازات ، ” التعليمات أخي الكريم .. لا تسمح بالعودة للعمل في المملكة لمن تم ترحيله بسبب مخالفة ” هروب ” .