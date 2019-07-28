مذيعة العربية تنفجر باكية على الهواء مباشرة بعد قراءتها هذا الخبر (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أجهشت المذيعة التونسية، في قناة العربية، ريم بوقمرة، بالبكاء أثناء تعليقها على تشييع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وفي الفيديو الذي رصده محرر "ناس تايمز" حاولت مذيعة العربية مقاومة الحزن وإخفائه عن ملامحها لكنها انفجرت باكية في النهاية، ومترحمة على الرئيس السبسي. مذيعة العربية ريم بوقمرة تبكي الراحل القايد السبسي pic.twitter.com/p8uqlgVIwE — العربية (@AlArabiya) July 27, 2019 "> "> العربية مذيعة العربية ريم بوقمرة تبكي الراحل القايد السبسي Advertisements مذيعة العربية ريم بوقمرة تبكي الراحل القايد السبسي pic.twitter.com/p8uqlgVIwE — العربية (@AlArabiya) July 27, 2019 107 مذيعة العربية ريم بوقمرة تبكي الراحل القايد السبسي pic.twitter.com/p8uqlgVIwE — العربية (@AlArabiya) July 27, 2019 Twitter Ads info and privacy مذيعة العربية ريم بوقمرة تبكي الراحل القايد السبسي pic.twitter.com/p8uqlgVIwE — العربية (@AlArabiya) July 27, 2019

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