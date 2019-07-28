شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل الحوثي مستقبلا...الغاء صلاة الجمعة في صعدة وائمة المساجد يتخذون موقفا مشرفا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيت صلاة وخطبة الجمعة يوم امس في عموم مساجد الزيدية في محافظة صعدة (شمال اليمن) ، بعد رفض ائمة وخطباء المساجد الدعاء للحوثيين ، وهي المساجد التي تتبع عبدالعظيم الحوثي الذي هو على خلاف كبير مع بدر الدين الحوثيه وبنيه. لمتابعة فيديوهات حصرية ومتفردة اضغط الرابط المرفق : Advertisements https://www.youtube.com/channel/UCgYjIkzE6Muj-MbukIa4FUA وقال مراسل في صعدة ان مساجد الزيدية في المحافظة الغت صلاة الجمعة بسبب توجيهات الحوثيين بأن يدعون لهم في المنابر. واضاف : وبعد تهديدات الحوثيين للخطباء في حال عدم الدعاء ، قرر الائمة التابعين للمذهب الزيدي وقف صلاه الجمعة وعمموا على كل مساجدالزيدية بالمحافظة برفض الدعاء لهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا سيفعل الحوثي مستقبلا...الغاء صلاة الجمعة في صعدة وائمة المساجد يتخذون موقفا مشرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.