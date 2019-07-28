شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل التراجع وسط صعود كبير للعملات الاجنبية مع بداية اليوم الاحد…اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الاحد ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء : الريال السعودي بـ 153 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 154 ريالا. Advertisements الدولار الأمريكي 583 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 154 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 157 ريالا. الدولار الأمريكي 588 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في اي وقت

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