عــــــــاجل .. ولي العهد "بن سلمان" يتلقى خبر كالصاعقة قبل قليل .. وحالة حزن تعمم الشعب السعودي ... شــاهد

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عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث العسكري بأسم ميلشيا الحوثي قبل قليل استهداف الميلشيا بطائرة مسيرة لمطار " نجران ". وصعدت ميلشيا الحوثي من هجماتها المستهدفة للمطارات والمنشآت النفطية السعودية.

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