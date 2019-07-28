شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مواقع استراتيجية للحوثيين في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تمكنه من استعادة مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بعد معارك مع مسلحي جماعة الحوثي.



ونقل موقع الجيش اليمني “26 سبتمبر” عن أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب: “حررت القوات تبة نايف الاستراتيجية وعدداً من المواقع المحيطة بها في مديرية باقم شمال صعدة، عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين”.



وأضاف أن: “الحوثيين تكبدوا خلال المواجهات قتلى وجرحى، علاوة على تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لهم”.



وأكد العميد الشهاب: “استمرار العمليات العسكرية في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركزها وتطهيره”.



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