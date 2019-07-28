شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تكشف المقدمة التي كتبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الخطر الذي يهدد اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمتابعة فيديوهات حصرية ومتفردة اضغط الرابط المرفق : https://www.youtube.com/channel/UCgYjIkzE6Muj-MbukIa4FUA نشر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كمال الخوداني وثيقة من كتاب الامامة الذي كتب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مقدمته عن الخطورة التي تهدد وحدة اليمن



وقال الخوداني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “هذا ما كتبه الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في مقدمة كتاب الامامة وخطرها على وحدة اليمن للزبيري”.



وأوضح الخوداني ان “هذا الكتاب الذي يفترض ان لايخلوا منه منزل يمني بل كان ومازال يفترض تدريسه كمقرر لطلاب المدارس”.



وأختتم الخوداني قوله , “وكما قال صبر شاعر الثورة قال ابن ناصر صبر يامعشر الثوار شيء عندكم علم من ذي ضيع الثورة”.



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