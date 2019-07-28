شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة ومدوية بصنعاء.. الحوثيون يبدأون بتأجير المساجد كمشاريع تجارية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت جماعة الحوثي اليوم السبت 27 يوليو استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة بقصف مدفعي أسفر عن تدمير مصنع الألبان ما أدى إلى استشهاد أحد العاملين فيه.



وأفادت مصادر عاملة في المجمع ان الحوثيين شنوا قصفاً على مصنع الألبان عند العاشرة صباحا بأربع قذائف مخلفة دمارا واسعا في مكائن وآليات المصنع فيما استشهد العامل (محمد ناصر ونيس) من أبناء الحديدة.



وأكدت المصادر أن القصف عطل خطوط الإنتاج في المصنع تماما، الأمر الذي سيضاعف من التحديات أمام الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع والرامية لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج، وقد تشهد الأيام القادمة أزمة جديدة في انتاج الالبان والزبادي، في عدة محافظات.



وفي السياق أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا دمرت مصنع الألبان بأربع قذائف هاون عيار 120 فيما طالت عدة قذائف اخرى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين.



وتمكنت وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة أثناء القصف من تحديد مرابض مدفعية داخل أحياء سكنية ومنصات صاروخية كاتيوشا نصبتها المليشيات الحوثية في مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية.



ووثقت عدسة الإعلام العسكري جانبا من الدمار الذي خلفه قصف المليشيات، اليوم، في مصنع الألبان.



يأتي ذلك ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين والمنشآت الحيوية في الحديدة وخروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

