وفد كويتي يزور الجوف لتقييم الاحتياجات الإنسانية

التقى محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، وفد الجمعية الكويتية للإغاثة الذي يزور المحافظة؛ حاليا للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.
ووفق وكالة سبأ، فقد أشاد المحافظ بتدخلات الجمعية الكويتية، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة النازحين الذين يتزايد اعدادهم بشكل يومي للمحافظة.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الكويتية، جمال الثوري أن الزيارة تأتي للاطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظة ومتابعة المشاريع التي قدمتها الكويت عبر شريكها المنفذ شبكة استجابة.
وأشار الى أنه خلال هذه الزيارة سيتم تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات التي من الممكن التدخل فيها.
وساهمت دولة الكويت، في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشعب اليمني، في مختلف المجالات الانسانية، واستفاد منها معظم أبناء الشعب اليمني، في كافة المحافظة، دون أن يكون لها أي أجندات سياسية أو غيرها.
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