شبوة: وفاة شاب وفقدان آخر وأضرار مادية جرّاء الأمطار والسيول

توفي شاب غرقا جراء السيول التي اجتاحت عدد من مديريات محافظة شبوة (جنوبي اليمن) خلال 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصادر محلية، إن الحالة المدارية التي لم تشهدها محافظة شبوة منذ عام 2006م، تسببت في وفاة شاب في الرابعة عشر من عمره غرقاً في وادي ميفعة، فيما لا يزال البحث جارٍ عن شخص آخر مفقود من أبناء مديرية مرخة العليا.
وأشارت إلى أن السيول تسببت في إتلاف وجرف مكونات عدد من مشاريع المياه، وألحقت أضراراً جسيمة بالأراضي الزراعية وقنوات الري ودفعات الحماية لها في كل من مديريات مرخة العليا والسفلى وبيحان وعسيلان وخورة وحطيب.
كما تسببت السيول بأضرار كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية وقطع حركة السير بين مدينة عتق والمديريات الشمالية والغربية في شبوة.
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