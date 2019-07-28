عدن: مقتل شابين برصاص مجهولين بدار سعد

قتل شابين، برصاص مسلحاً مجهولاً، في مديرية دار سعد، شمالي مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد. وقالت مصادر محلية، إن مسلحاً يقود دراجة نارية، أطلق النار على شابين في العقد الثالث من عمرهما، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فأرداهما قتلى، بعد ساعات من اغتيال شاب من أمام مسجد في الشيخ عثمان.



وأضافت المصادر بأن الهجوم حدث بالقرب من مدرسة "عبده فاضل"، مؤكدين هروب الجاني بعد تنفيذ الجريمة.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، جرائم قتل وحوادث اغتيالات شبه يومية في ظل انعدام الأمن وانتشار العصابات المسلحة، وسط اتهامات لفصائل أمنية بتغذية الصراعات والإشراف على عمليات الاغتيالات.



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