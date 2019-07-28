ضحايا أطفال في قصف حوثي على أحياء سكنية بمدينة تعز

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، أحياء سكنية في مدينة تعز، جنوبي غربي اليمن، خلفت عدد من الاصابات .



وقالت مصادر طبية إن خمسة أطفال، أصيبوا بجراح مختلفة ـ اثنين منهم في حالة خطيرة ـ إثر قصف مليشيات الحوثي لحارة الحميرا، بمديرية صالة شرق المدينة.



وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية والدبابات من مواقع تمركزها شرقي المدينة.



وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت اليوم السبت في تقرير جديد ضد منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، اتهمت مليشيا الحوثي الانقلابية بارتكاب جرائم ضد الطفولة أسفرت عن مقتل نحو 400 طفل خلال العام الماضي.



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