شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز الأمريكية: الخسائر النفسية للحرب في اليمن دمرت ولا تزال عائلات بأكملها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏نشر موقع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية تقريراً هاماً عن الآثار النفسية المترتبة إزاء استمرار الصراع في اليمن لسنوات طويلة دون أن يلوح في الأفق أي بصيص أمل لانتهائه.

‏وربط التقرير الذي ترجمه “المشهد اليمني” للعربية بين شيوع الكثير من حالات القتل والانتحار الصادمة في المجتمع اليمني وبين الوضع الإنساني الكارثي في اليمن بسبب القتال، مشيراً الى أن ” الخسائر النفسية للنزاع دمرت ولا تزال عائلات بأكملها”.

‏نص التقرير:

‏بعد مضي أكثر من أربع سنوات على الحرب ، انهارت الكثير من أحلام وسبل عيش آلاف اليمنيين المحاصرين في العاصمة صنعاء، فيما يأمل أولئك أن ينتهي سفك الدماء في أي وقت قريب.

‏أحد سكان صنعاء ويدعى ناصر ، يبلغ من العمر 58 عامًا كان يعمل كمنسق لوجستي سابق لدى شركة طبية خارجية، ثم اضطر إلى التوقف عن العمل.

‏الفقر.. الأب الروحي لكل المآسي

‏يقول متحسراً: “كلنا مكتئبون ، الجميع أصبحوا فقراء ، والجميع فقدوا وظائفهم”. مضيفاً:” كانت الحياة تسير على ما يرام حتى اندلعت الحرب ، والآن تم تعليق كل شيء. أسوأ شيء هو أن الناس فقدت الأمل الآن. “

‏وإلى جانب الدمار المادي الذي يتكبده المدنيون – فقد قتل أكثر من مائة ألف شخص فيما يحتاج 80 في المائة من السكان البالغ عددهم 29 مليونًا إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد – فالخسائر النفسية للنزاع خربت ولا تزال عائلات بأكملها.

‏ووفقًا لما قاله ناصر ، فقد دمر صُعق المجتمع اليمني بسبب الأنباء المرعبة التي وقعت الشهر الماضي حيث قام أب بقتل بناته الثلاث و تتراوح أعمارهن بين 7 و 10 و 14.

‏ويقول ناصر: “الناس مصابون بصدمات نفسية. نعتقد أن ذاك الأب أصبح معزولًا جراء الصدمات النفسية المتوالية، وكما يعتقد الكثير من الآباء أنهم مسؤولون عن هذا الوضع السيئ وأنهم عاجزون عن إعالة أسرهم “.

‏مضيفاً:”لا يريد الناس الانضمام إلى أطراف الصراع ، لكنهم يشعرون أنه لا توجد أمامهم خيارات أخرى. يؤمن الناس الآن أن كل طرف من أطراف النزاع لا يأبه بهم ؛ ولهذا فلن يتغير أي شيء.”

‏ الخيار الوحيد للحصول على دخل

‏وهذا ليس الحادث الوحيد المروع فقد كشف ناصر أيضًا أنه قبل حوالي عام انتحر رجل بعد أن قتل أبنائه الثلاثة الصغار. ويعتقد البعض أن الشعور باليأس – الممزوج بشعور الشاب – أياً كان – بالخوف من أن السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة هو القتال – له بعض العواقب الوخيمة.

‏ففي عام 2017 ، قيل إن امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا في محافظة إب اليمنية قد انتحرت عن طريق ابتلاع حبوب سامة – بعد أن سممت ابنتيها أيضاً ( 9 سنوات و 12 عامًا) .

‏اندلعت الحرب في اليمن في الأشهر التي تلت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء وغيرها من مناطق البلاد في أواخر عام 2014 ؛ مما دفع المملكة العربية السعودية والدول الحليفة لتشكيل تحالف في محاولة لإزاحة الحوثيين. لكن هذا الهدف لم يتحقق مع استمرار الصراع.

‏وعلى الرغم من كونه أفقر بلد في الشرق الأوسط حتى قبل اندلاع الحرب ، سعى الشباب اليمني إلى التسجيل في الجامعات أو بدء الأعمال التجارية ، حتى أن فكرة العودة لحمل السلاح كانت مستبعدة بالنسبة اليهم.

Advertisements

‏تهتك الروابط الاجتماعية

‏وأعرب ناصر عن دهشته من أن الصلات الوثيقة التي كانت قائمة في الماضي بين الجيران والأصدقاء وأفراد الأسرة قد تآكلت.

‏يقول: “لقد فقدنا الروابط الاجتماعية بين الناس ، فقدنا الثقة” ، ويتابع: “الناس لا يريدون مغادرة منازلهم بعد الآن.”

‏وشهد الصيف في صنعاء موجة من العنف بين الجماعات القبلية المتحالفة مع الحوثيين.

‏وبعد الإعلان المفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر من الإمارات العربية المتحدة – الحليف الوثيق في التحالف الذي تقوده السعودية – بأنها ستسحب قواتها البرية من اليمن ، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أيضًا في مطلع الأسبوع أن أطلق عملية متجددة تستهدف مواقع الدفاع الجوي ومستودعات الصواريخ الباليستية في العاصمة اليمنية.

‏ارتفاع جنوني للأسعار و المتسولين

‏ووفقًا لأحد سكان صنعاء، وهو حسين ألباك، فإن الوضع داخل المدينة “يزداد سوءًا كل يوم” مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع ، ويتعين على المزيد والمزيد من اليمنيين النوم في الشوارع المتسخة ويمكنهم “العثور فقط على دخل من خلال التسول “.

‏ويقول: لم أر في حياتي أبداً هذا الكم الكبير من اليمنيين وقد صاروا يتوسلون من أجل المال.

‏مضيفاً: “لقد أصبحت صنعاء مزدحمة حقًا.. لا يوجد ماء في الحنفية ولا كهرباء حكومية. يجب أن نشتري هذه الخدمات من شركة خاصة وبأسعار مرتفعة للغاية. “

‏وأشار إلى أنه على الرغم من أن بعض المدارس مفتوحة ، إلا أن المعلمين لا يزالون بدون رواتب ولفترة زمنية طويلة.

‏مضيفاً: “المستشفيات مفتوحة ، لكن لا يوجد شيء فيها. إن الحصار يمنع الأدوية من الوصول إلينا وفي حال وصلت فإن سعرها مكلف للغاية بحيث يستحيل على الفقراء التداوي في المستشفيات العامة”.

‏ولدى ناصر ولدان، أحدهم في الخامسة من العمر والثاني في الثامنة. لا يستطيع أن يرسل سوى ولده الأكبر إلى المدرسة ، بالرغم من جودتها وكفاءتها الرديئة وتركيزها في معظم الوقت على تدريس “الدروس الدينية والتلقين”.

‏الحوثيون يبطشون بمعارضيهم

‏وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة جنائية متخصصة تديرها المليشيات على 30 معارضاً سياسياً – أكاديميين وشخصيات سياسية معروفة – بالإعدام ، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “عملية قانونية مخجلة” و “تهم ملفقة”.

‏واتهمت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية المتخصصة باعتقال “الشخصيات المعارضة أو حتى النقاد” بشكل غير قانوني ، كما اتهمت المحكمة “بزيادة التورط والضلوع في استهداف الأقليات الدينية”.

‏وقالت منظمة العفو الدولية: “لقد اعتقلت قوات الحوثيين النقاد والمعارضين بشكل تعسفي وكذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الطائفة البهائية.