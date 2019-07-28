شكرا لقرائتكم خبر عن شلل تام يضرب المؤسسات الحكومية بصنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية بالعاصمة صنعاء، اليوم السبت، أن معظم المؤسسات الحكومية في حالة شلل تام.
وأوضحت المصادر في تصريح الى “المشهد اليمني” أن كافة الوزارات غير الايرادية والمؤسسات الحكومية والمختلطة تعيش شلل شبه تمام، بعد انقطاع المرتبات لأكثر من ثلاث سنوات، وتزايد تعسفات وانتهاكات مليشيا الحوثي، واحتدام صراعاتها الداخلية.
واشارت المصادر الى أن وزراء وموظفي المليشيا هم من يتسلمون مرتباتهم ومكافآتهم بشكل شهري منتظم، مع سلال غذائية تصل الى منازلهم، دون السواد الاعظم من موظفي الدولة الذي يعانون الامرين منذ انقلاب المليشيا في ديسمبر 2014.
ونوهت المصادر بأن الوزارة الوحيدة التي تسير بشكل شبه طبيعي هي وزارة الاتصالات وعدد محدود من الصناديق والمؤسسات الايرادية بصنعاء.
وتسبب انقلاب مليشيا الحوثي في تدمير شبه كلي لمقدرات الدولة اليمنية، وتسريح موظفيها وجيشها وأمنها وحولتهم الى فقراء وعالة على المجتمع والمنظمات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر شلل تام يضرب المؤسسات الحكومية بصنعاء (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.