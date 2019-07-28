شكرا لقرائتكم خبر عن أسر ثلاثة حوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة، من أسر ثلاثة مسلحين حوثيين في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري لـ”المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن قوات التشكيل البحري نصبت كمينا محكما لقارب حربي تابع للحوثيين، على متنه ثلاثة حوثيين، بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح.

وأوضح المصدر أن أحد الأسرى الحوثيين أصيب بعد اشتباكات دارت مع وحدة التشكيل البحري، وتم نقله إلى مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

وتعمد مليشيا الحوثي إلى تنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفخيخ قوارب الصيد التابعة للمواطنين، فضلا عن زرع الألغام البحرية، ما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي للبلاد.