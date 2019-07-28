شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يدعو ”غريفيث” إلى وقف قرار حوثي مثير للجدل ويصفه بـ”الخطير” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشد وزير يمني، اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى التدخل لوقف قرار الخدمة الإلزامية التدريسية على خريجي الثانوية العامة والجامعات، الذي أقرّته مليشيات الحوثي أواخر الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ ”قرار المليشيا الحوثية باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها خطوة خطيرة في اطار مخطط لتجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم”.

ولفت الارياني إلى تعرّض الطلاب اليمنيين “لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، فيما يستمر الصمت الدولي على هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي وتنسف إمكانية التعايش بين اليمنيين”.

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ودعا الارياني، كافة المدرسين والطلاب، إلى عدم التعامل مع هذه القرارات، كونها صادرة عن سلطة غير شرعية وانقلابية، و ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن التدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد والنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي”.

وكانت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، أقرت أواخر الأسبوع الماضي، اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، لتغطية عجزها في مناطق سيطرتها، عن إجبار المئات من المعلمين المضربين عن التعليم بسبب توقف رواتبهم منذ سنوات.

وقوبل القرار برفض تربوي وأكاديمي وشعبي واسع.