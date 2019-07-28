شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة عدن تقاطع شراء الاسماك ..تعرف على الاسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الصحفي والكاتب العدني ثروت جيزاني في صفحته على الفيسبوك في عدن والمناطق المحررة كافة وشرائح المجتمع بكل اطيافه الى مقاطعة شاملة لشراء السمك.

وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع اسعار السمك المهول في الفترة الأخيرة الذي شهدته عدن بالذات حيث وصل سعر الكيلو الى 4000 ناهيك عن الانواع الفاخرة الاخرى الى 8000 ريال.

وقد تساءل ساخرا بقوله :” مادام هناك حملة على الدجاج المجمد الفاسد الذي تم ضبطه في الآونة الاخيرة وارتفاع اسعار الاسماك فماذا سيأكل المواطن الغلبان !؟”.

املا في منشوره ان يتم التفاعل مع هذه المقاطعة ابتداء من يوم السبت القادم ولمدة 5 ايام.

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