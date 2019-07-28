شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب العيد …إرتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسواق المواشي بمدينة عدن هذا العام ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي قد يؤدي إلى عجز المواطنين وعزوفهم عن شراء الأضحية والحصول عليها.

وقال مواطنون إن أسعار الأضاحي في مدينة عدن هذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوقا حيث بلغ سعر الأضحية الواحدة 100 ألف ريال على الأقل، موضحين بأنهم فشلوا هذا العام في شراء أي أضحية جراء أسعارها الباهظة التي تثقل كاهلهم.

وأكدت مصادر محلية في عدن، بأن أسعار أضاحي العيد تضاعف سعرها عن العام الماضي، بعد تجاوزها الخيالي ووصول سعر الأضاحي المستوردة إلى مايقارب ال80 ألف ريال، فيما تصل الأضاحي المحلية (البلدي) وهي المفضّلة، إلى 100 ألف ريال وأكثر وبعض تجار المواشي يبيع بالريال السعودي.

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وعلق المهندس مجد الحمامي على ارتفاع أسعار الأضاحي بمنشور على صفحته على الفيس بوك قال فيه ” ‏إرتفاع أسعار الأضاحي 80الف ريال و100 ألف ريال والبعض يبيع بالعملة السعودية…كيف لما تدخل العشر إلى اين سوف تصل الأسعار. .؟ فين الرقابة فين السلطة المحلية..فين وزارة الديكور والصناعة..فين الضمير الى فين رايحين..اثقوا الله بهذا الشعب المسكين”

ويشكو المواطنون والموظفون وذوو الدخل المحدود على حد سواء من ارتفاع أسعار أضاحي العيد، حيث لم تشهد أسواق المواشي في عدن أي انخفاض منذ قرابة الأسبوع ، ليضاعف الارتفاع غير المسبوق لأسعار الملابس والأضاحي مأساتهم، وسط حالة الانهيار التي يشهدها الريال اليمني والارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية وكافة المستلزمات الأخرى.

ودفعت الأزمات المتتالية التي تعيشها عدن ، جراء الحرب والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد عدداً من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل لعدم شراء الأضاحي، فيما دفعت البعض منهم إلى شراء أضاحي العيد بالتقسيط .