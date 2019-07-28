شكرا لقرائتكم خبر عن موالي للانتقالي الجنوبي يؤكد فشل المجلس في إدارته لحوار جنوبي جنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الكاتب الصحافي هاني مسهور الموالي للمجلس الانتقالي بأن المجلس الانتقالي فشل في إدارته لحوار جنوبي جنوبي بأصراره على اختزال الجنوب بإدارة حوارات شكلية فارغة المضمون. وجاء ذلك تعليقا على ت‏نظيم معهد السلام الأوروبي جلسة حوارية في العاصمة الأردنية عمّان لتوحيد الرؤية الجنوبية خلال الاستحقاقات السياسية المقبلة. وأضاف هاني مسهور الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في تغريدة على تويتر قائلا : ‏”منذ نشأ المجلس الانتقالي الجنوبي فتح قنوات الاتصال وكنا ولازلنا على عهده أن يكون جامعاً لكل ابناء الجنوب، ونحن على عهدنا نعينه في محطاته وأن اختلفنا في الاراء فالعهد الجديد عهد أن يكون الجنوب ديمقراطياً مدنياً يستفيد من تجارب الماضي ويتطلع إلى المستقبل بروح التحدي والإصرار”.



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