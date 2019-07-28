ناشطي سياسي يفضح المرتزقة : 90 % من القيادات مجرمين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اكد ناشطون محسوبين على تحالف العدوان السعودي الامريكي ان غالبية عظمى من القيادات الأمنية بعدن باتوا مجرمين بزي عسكري تحركهم المادة والهيلمان.
واشار السياسي المقيم في السعودية، عادل اليافعي إلى ان 90 % من القيادات الأمنية في عدن كانوا من الطبقة الكادحة الا أنهم بعد وصولهم الى القيادة وأصحاب القوة والسلطة ، اقتلبوا وحوش هائجة وباتوا يرون الناس في الجنوب حشرات وكل ما حولهم ملكية خاصة لهم وأي شخص يعترض او يقف في طريقهم مصيره الحبس والضرب والقتل.
وتأتي انتقادات اليافعي عقب قيام ما يسمى بالحزام الامني الذي تموله الامارات بنهب ما يزيد عن 2 مليون ريال من مرتبات موظفي المؤسسة العامة للإتصالات.
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