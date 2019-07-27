تراند اليوم : سعودية تغدر بزوجها وتطعنه في شرفه وتقيم علاقة محرمة مع مغترب يعمل سائق للعائلة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تغدر بزوجها وتطعنه في شرفه وتقيم علاقة محرمة مع مغترب يعمل سائق للعائلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تركت مواطنة سعودية زوجها لتقيم علاقة محرمة مع سائق زوجها المصري في محافظة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

وتقدّم الزوج السعودي المخدوع ببلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتهم فيه وافداً مصرياً أربعينياً متزوجاً كان يعمل سائقاً للعائلة قبل ثلاثة أعوام بإرسال رسائل مزعجة لزوجته وإغوائها ”وجرّها للرذيلة وإفساد أخلاقها ودينها“.

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وضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة مساء أمس الأحد الأربعيني المصري بتهمة ”تخبيب“ مواطنة سعودية على زوجها، وإقامة علاقة محرّمة معها، بعد إعداد كمين له، عندما حاول اصطحاب السيدة معه في سيارته.

ونسق رجال الهيئة مع الرجل وزوجته والطلب من الزوجة مسايرة المقيم المصري فطلب المتهم منها أن تقابله معه في سيارته الخاصّة، وعندما وصل المتهم ضبطه رجال الهيئة وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

يُذكر أن أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذين يعرفون باسم ”المطوعين“ أو ”المطاوعة“- يقومون بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في البلاد والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية.