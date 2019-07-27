إنتشار كثيف لقوات الحزام في مديريات عدن .. تعرف السبب

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، إنتشاراً أمنياً واسعاً لقوات الحزام الأمني، عقب أنباء عن إستهداف عناصر تابعة لها .
وذكر المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني، أن هذا الإنتشار جاء بتوجيهات من قائد القوات، وضاح عمر عبدالعزيز، التي قضت بإقامة حواجز أمنية مفاجئة في جميع مديريات المحافظة عدن و بتنسيق مع جميع عمليات قطاعات الحزام الامني عدن، لأفشال واحباط اي اعمال ارهابية غادره تريد العبث بأمن العاصمة واقلاق سكينتها.
وعبر المواطنين عن ارتياحهم الشديد لانتشار قوات الامن في جميع مديريات عدن .
كما عبروا ايضا عن شكرهم لجهود قوات الحزام الامني لسعيهم في سبيل تثبيت الأمن والأمان في المحافظة.
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