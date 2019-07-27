أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

القبض على عدد من متعاطي ومروجي المخدرات بالعاصمة المؤقتة عدن
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الحوثية تطلق النار وتصيب طفلا يرعى الأغنام في حيس بالحديدة
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إصابة 5 أطفال بقصف حوثي على الأحياء السكنية بتعز
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الضالع.. الجيش يحرر مواقع جديدة في مريس ويصد تسلل للمليشيا في شخب
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الكشف عن آخر المستجدات في الضالع
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الحوثية تعاود الحشد صوب التحيتا وتستهدف مواقع "المشتركة" بالحديدة
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بالفيديو.. تدفق كبير لمياه السيول مع وادي بيحان غرب شبوة
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وزير الإعلام : قرار الخدمة الإلزامية خطوة خطيرة تستهدف التعليم
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شاهد .. الميليشيات تدمر مصنعاً في الحديدة وإستشهاد أحد عماله
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وزير الصحة يحمل الميليشيات مسئولية تلف محاليل غسيل الكلى بمحافظة اب
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إنتقالي عدن يناقش الأوضاع الإمنية والمعيشية في المديريات
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الكثيري لـ"الخليج 365"هدفنا الأهم إجلاء القوات اليمنية من حضرموت وتمكين ابناء النخبة الحضرمية من الحكم
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مصافي عدن تبشر بقرب إنفراج أزمة البنزين
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شاهد .. حفل زفاف نجل محافظ تعز يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي
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وكيل تعز يدشن الإمتحانات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية
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مأرب .. ملتقى الفنانين والأدباء يناقش خطته التنفيذية ويقر أنشطته القادمة
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طارق صالح يعلق على تسليم الإمارات جزيرة زقر لخفر السواحل اليمنية
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