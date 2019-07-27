الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

القبض على عدد من متعاطي ومروجي المخدرات بالعاصمة المؤقتة عدن

https://www.alyamanalaraby.com/407156

الحوثية تطلق النار وتصيب طفلا يرعى الأغنام في حيس بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/407158

إصابة 5 أطفال بقصف حوثي على الأحياء السكنية بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/407159

الضالع.. الجيش يحرر مواقع جديدة في مريس ويصد تسلل للمليشيا في شخب

https://www.alyamanalaraby.com/407162

الكشف عن آخر المستجدات في الضالع

https://www.alyamanalaraby.com/407163

الحوثية تعاود الحشد صوب التحيتا وتستهدف مواقع "المشتركة" بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/407166

بالفيديو.. تدفق كبير لمياه السيول مع وادي بيحان غرب شبوة

https://www.alyamanalaraby.com/407167

وزير الإعلام : قرار الخدمة الإلزامية خطوة خطيرة تستهدف التعليم

https://www.alyamanalaraby.com/407169

شاهد .. الميليشيات تدمر مصنعاً في الحديدة وإستشهاد أحد عماله

Advertisements

https://www.alyamanalaraby.com/407170

وزير الصحة يحمل الميليشيات مسئولية تلف محاليل غسيل الكلى بمحافظة اب

https://www.alyamanalaraby.com/407181

إنتقالي عدن يناقش الأوضاع الإمنية والمعيشية في المديريات

https://www.alyamanalaraby.com/407184

الكثيري لـ"الخليج 365"هدفنا الأهم إجلاء القوات اليمنية من حضرموت وتمكين ابناء النخبة الحضرمية من الحكم

https://www.alyamanalaraby.com/407187

مصافي عدن تبشر بقرب إنفراج أزمة البنزين

https://www.alyamanalaraby.com/407191

شاهد .. حفل زفاف نجل محافظ تعز يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

https://www.alyamanalaraby.com/407193

وكيل تعز يدشن الإمتحانات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية

https://www.alyamanalaraby.com/407196

مأرب .. ملتقى الفنانين والأدباء يناقش خطته التنفيذية ويقر أنشطته القادمة

https://www.alyamanalaraby.com/407203

طارق صالح يعلق على تسليم الإمارات جزيرة زقر لخفر السواحل اليمنية

https://www.alyamanalaraby.com/407206

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا