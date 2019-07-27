أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019م، وهي كالتالي: القبض على عدد من متعاطي ومروجي المخدرات بالعاصمة المؤقتة عدن https://www.alyamanalaraby. com/407156 الحوثية تطلق النار وتصيب طفلا يرعى الأغنام في حيس بالحديدة https://www.alyamanalaraby. com/407158 إصابة 5 أطفال بقصف حوثي على الأحياء السكنية بتعز https://www.alyamanalaraby. com/407159 الضالع.. الجيش يحرر مواقع جديدة في مريس ويصد تسلل للمليشيا في شخب https://www.alyamanalaraby. com/407162 الكشف عن آخر المستجدات في الضالع https://www.alyamanalaraby. com/407163 الحوثية تعاود الحشد صوب التحيتا وتستهدف مواقع "المشتركة" بالحديدة https://www.alyamanalaraby. com/407166 بالفيديو.. تدفق كبير لمياه السيول مع وادي بيحان غرب شبوة https://www.alyamanalaraby. com/407167 وزير الإعلام : قرار الخدمة الإلزامية خطوة خطيرة تستهدف التعليم https://www.alyamanalaraby. com/407169 شاهد .. الميليشيات تدمر مصنعاً في الحديدة وإستشهاد أحد عماله Advertisements https://www.alyamanalaraby. com/407170 وزير الصحة يحمل الميليشيات مسئولية تلف محاليل غسيل الكلى بمحافظة اب https://www.alyamanalaraby. com/407181 إنتقالي عدن يناقش الأوضاع الإمنية والمعيشية في المديريات https://www.alyamanalaraby. com/407184 الكثيري لـ"الخليج 365"هدفنا الأهم إجلاء القوات اليمنية من حضرموت وتمكين ابناء النخبة الحضرمية من الحكم https://www.alyamanalaraby. com/407187 مصافي عدن تبشر بقرب إنفراج أزمة البنزين https://www.alyamanalaraby. com/407191 شاهد .. حفل زفاف نجل محافظ تعز يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي https://www.alyamanalaraby. com/407193 وكيل تعز يدشن الإمتحانات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية https://www.alyamanalaraby. com/407196 مأرب .. ملتقى الفنانين والأدباء يناقش خطته التنفيذية ويقر أنشطته القادمة https://www.alyamanalaraby. com/407203 طارق صالح يعلق على تسليم الإمارات جزيرة زقر لخفر السواحل اليمنية https://www.alyamanalaraby. com/407206

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