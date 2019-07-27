أعلن مدير عام ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت مطلق الصيعري، أنه جرى حتى مساء اليوم تفويج 13 ألف و 687 حاجاً من جميع محافظات الجمهورية.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الصيعري، أن قيادة ميناء الوديعة البري تقوم على مدار الساعة ببذل كافة الجهود وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الحجاج.
ونوه بالجهود والتعاون المشترك بين الجانبين اليمني والسعودية لتسهيل كافة إجراءات حجاج بيت الله الحرام، مثمناً جهود الشباب المبذولة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال الاستراحات المكيفة وملحقاتها وتوفير وجبات خفيفة ومياه باردة للحجاج.
وفي السياق، بلغ إجمالي الحالات المترددة على العيادة الطبية المتنقلة 722 حالة شملت معاينة 111 حالة، وإجراء فحوصات مخبرية وصرف أدوية من صيدلية العيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفويج 13 ألف و 687 حاجاً عبر ميناء الوديعة البري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.