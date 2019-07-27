تفويج 13 ألف و 687 حاجاً عبر ميناء الوديعة البري

أعلن مدير عام ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت مطلق الصيعري، أنه جرى حتى مساء اليوم تفويج 13 ألف و 687 حاجاً من جميع محافظات الجمهورية.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الصيعري، أن قيادة ميناء الوديعة البري تقوم على مدار الساعة ببذل كافة الجهود وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الحجاج.

ونوه بالجهود والتعاون المشترك بين الجانبين اليمني والسعودية لتسهيل كافة إجراءات حجاج بيت الله الحرام، مثمناً جهود الشباب المبذولة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال الاستراحات المكيفة وملحقاتها وتوفير وجبات خفيفة ومياه باردة للحجاج.

وفي السياق، بلغ إجمالي الحالات المترددة على العيادة الطبية المتنقلة 722 حالة شملت معاينة 111 حالة، وإجراء فحوصات مخبرية وصرف أدوية من صيدلية العيادة.