طارق صالح يعلق على تسليم الإمارات جزيرة زقر لخفر السواحل اليمنية

علق قائد المقاومة الوطنية، العميد، طارق محمد عبدالله صالح، على تسليم دولة الإمارات العربية المتحدة، جزيرة زقر بالبحر الأحمر إلى قوات خفر السواحل اليمنية .

وقال طارق في تغريدة رصدها، "الخليج 365" : سلم الأشقاء في الامارات جزيرة "زقر" إلى لواء خفر السواحل بقيادة العقيد عبدالجبار الزحزوح وهو من ابناء الحديدة ومن أفضل الضباط اللذين أسسوا قوات خفر السواحل.

وأضاف "سنقاتل لتحرير تهامه مع ابناء تهامة وسيقاتل ابناء تهامة معنا لتحرير صنعاء وصعدة من الكهنوت الجاثم على صدور شعبنا اليمني الحر" .

وسلمت القوات الأماراتية، قبل أيام، جزيرة زقر قبالة الحديدة، لقوات خفر السواحل اليمنية.

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وأكد المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش، إن “قوات خفر السواحل اليمنية، تسلمت خلال الأيام الماضية جزيرة “زقر” الواقعة في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، من القوات الإماراتية” التي كانت فيها. حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف “الدبيش” أن العملية تأتي ضمن جهود قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، وقوات التحالف العربي، “لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة” .

وأشار إلى تدريب وتجهيز أكثر من 6 آلاف جندي من عموم محافظات الجمهورية، لغرض حماية وتأمين السواحل اليمنية، ومنع كافة أنواع التهريب ومكافحة الإرهاب.