مأرب .. ملتقى الفنانين والأدباء يناقش خطته التنفيذية ويقر أنشطته القادمة

ناقشت الجمعية العمومية لملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين، اليوم، خلال اجتماعها الثاني في مدينة مأرب، الخطة التنفيذية للملتقى وإقرار أنشطته الفنية والأدبية للفترة القادمة.

وفي اللقاء أكد رئيس الملتقى الفنان طه الرجوي، أهمية تفعيل دور الفنانين والأدباء في معركة استعادة الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية وإحياء وهج النضال والصمود ورفع الروح المعنوية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في كافة المواقع والثغور.

وبحسب وكالة سبأ الحكومة، دعا الرجوي، كافة الأدباء والفنانين إلى القيام بدورهم في مساندة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من خلال أعمالهم الفنية وإنتاجهم الفكري الأدبي التي تجسد بمجملها بطولاتهم وتبرز تضحياتهم العظيمة في سبيل الدفاع عن الوطن.

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بدورهم عبر الفنانون والأدباء، عن سعادتهم بتأسيس الملتقى الذي يجمعهم ويوحد جهودهم، مؤكدين حرصهم على الإرتقاء بالرسالة الفنية والأدبية وإحاطتها بكل ما يلزمها من تجديد وتحديث ومواكبة.

وتخلل الاجتماع الذي حضره مسؤول المنظمات والجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب عارف السامعي وعدد من الفنانين والأدباء اليمنيين، تقديم فقرات فنية ووصلات غنائية وقصائد شعرية معبرة عن المناسبة.

يُذكر أن الملتقى عقد إجتماعه الأول في وقت سابق، وجرى خلاله إقرار لائحة النظام الأساسي وانتخاب هيئته الإدارية برئاسة الفنان طه الرجوي واختيار الشاعر مجيب غنيم نائباً أول والفنان الممثل نجيب الغزي نائباً ثانياً.