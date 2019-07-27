غوتيريش: التحالف السعودي مسئول عن قتل أطفال اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التحالف الذي تقوده السعودية قتل وأصاب 729 طفلاً في اليمن خلال 2018م .

وأوضح غوتيريش في تقريره السنوي حول الأطفال في الصراعات المسلحة، الذي قدمه أمس الجمعة لمجلس الأمن الدولي، أن التحالف مسؤول عن قتل وإصابة 729 طفلاً معظمهم بسبب الغارات الجوية.

وقال غوتيريش في التقرير “أدين هذا العدد المتزايد من الضحايا من الأطفال، الذي غالباً ما يكون نتيجة وقوع هجمات في مناطق ذات كثافة سكانية وضد أهداف مدنية من بينها مدارس ومستشفيات”.

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وأشار التقرير إلى أنه تم إدراج التحالف للعام الثالث ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن.

وأضيف التحالف إلى القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال لفترة وجيزة في 2016 ثم استبعده الأمين العام السابق بان كي مون لحين إجراء مراجعة واتهم بان كي مون في ذلك الوقت السعودية بممارسة ضغوط “غير مقبولة” ولا مبرر لها .

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح فيرجينا غامبا قالت في أبريل الماضي إن “الأرقام بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة ضد حقوق الأطفال في اليمن مروعة”، مشيرة إلى أن مايزيد عن 7500 طفل قد قتلوا في حرب اليمن.