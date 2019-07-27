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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بحضور قيادات تعز.. جامعة العطاء تكرم الطلبة الأوائل والمبرزين.. (صور)

2019/07/27 الساعة 09:51 م (صوت المغتربين/ متابعات خاصة)

احتفت اليوم السبت جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا بتكريم أوائل الطلاب والطالبات والمبرزين في الأنشطة الطلابية الجامعة ففي الحفل الذي أقيم في قاعة منتزه التعاون بحضور قيادة السلطة المحلية بتعز يتقدمهم وكلاء المحافظة وكيل أول د. عبد القوي المخلافي ، والمهندس / رشاد الأكحلي ، ود. عبد الحكيم عون.

وكيل اول محافظة تعز د. عبدالقوي المخلاف ألقى كلمة بالمناسبة مرحباً بكافة ضيوف الحفل من اعضاء السلطة المحلية والقيادات العسكرية في محور والوية تعز ، وهنأ الطلبة المكرمين في حفل جامعة العطاء وقال : إننا اليوم وبرعاية كريمة من الأخ / الاستاذ / نبيل شمسان محافظ المحافظة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/ حسين بإسلامه نكرم الأوائل والمبرزين في الانشطة في جامعة العطاء وبجهود مقدمة من رئاسة جامعة العطاء ,, واضاف الشباب هم عماد الوطن وحراس شرعيته ، مشيداً بالجهود التى تبذلها الجامعة في خدمة التعليم.

من جهته تحدث رئيس مجلس أمناء جامعة العطاء بكلمة تناول فيها الظروف التى وجدت فيها جامعة العطاء والذي كان كثير من الجامعات قد توقفت بسبب الوضع الامني الذي تعيشها المحافظة ,

واستعرض الآثار التي نتجت من تعامل الجامعة مع الواقع من خلال تخفيض الرسوم الدراسية ، مشيراً الى ان الجامعة كانت هى الافضل التي ادخلت شاشات سمارت في كل قاعاتها والتي تعمل عبر التلفون مباشرة.

وتطرق الى التدريبات والتطبيقات العملية المصاحبة للتعليم عبر الاجهزة الحديثة وما تملكه من اذاعة تعليمية واكد ان هناك اذاعة مشابهة ستكون في جامعة عدن .

وخلال الحفل قدم عرض ريبورتاج عن الجامعة استعرض مسيرة الجامعة وما تمتلكه من ادوات وبرامج ، كما قدم في الحفل أوبريت من انتاح طلبة اعلام بالجامعة بعنوان آن الأوان ياتعز بالإضافة الى مسحية لفرقة همي همك ، وعدد من الاناشيد لمحمد السامي وعاصم امين وساري وبلال الاعبري ، وقصيدة شعرية للشاعر عمر النهاري تناولت كلها الجامعة من حيث الامكانات والكادر التعليمي والارتباط الوثيق بينها وبين المجتمع بما تقدمه من خدمات .

حضر الحفل كل من :

قائد محور تعز اللواء سمير الحاج

اركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي

وكيل المحافظة م. رشاد الاكحلي

وكيل المحافظة د. عبدالحكيم عون

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مدير أمن المحافظة العميد. منصور الاكحلي

قائد اللواء 22 ميكا العميد. صادق سرحان

مدير عام مكتب التربية والتعليم أ. عبدالواسع شداد

أمين عام الحزب الناصر بتعز أ. عادل العقبي

سكرتير الحزب الاشتراكي أ. عبدالحكيم شرف

رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح أ. احمد عثمان

مدير عام مكتب الثقافة أ. عبدالخالق سيف

مدير عام مكتب الاعلام أ. نجيب قحطان

نقيب المعلمين أ. سلطان عبدالعزيز المقطري

مدير مديرية القاهرة أحمد علي جامل

مدير مديرية صالة منير حميد

نقيب الاطباء د. صادق الشجاع.