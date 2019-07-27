شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمني يغازل (العنود) ابنة الفنان الكبير فيصل علوي.. هكذا كان الرد قاسياً ومحرجاً للغاية..!... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت ابنة الفنان القدير فيصل علوي ان مسئول في الحكومة الشرعية وعدها بطباعة كتبا عن قصة حياة والدها ومن ثم حاول اغوائها والتحرش بها .

وقالت “عنود فيصل علوي” ان مسئول في الحكومة الشرعية طلب من تأليف كتاب عن والدها الفنان الكبير فيصل علوي وطلب منها ارساله الى الرياض كما طلب وثائق وملف ووعدهم باهتمام وزارة الثقافة باسرة الفنان علوي الا انه تحول الى عاشق ومتحرش .

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- مسئول يمني يغازل (العنود) ابنة الفنان الكبير فيصل علوي.. هكذا كان الرد قاسياً ومحرجاً للغاية..! (تفاصيل)



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وكتبت عنود فيصل علوي على صفحتها بتويتر :مسئول من حق الشرعية طلب مني كتاب تم تأليفه بشأن الفنان فيصل علوي ورسلنا له الكتاب الى الرياض وطلب ملف ووثائق ويوعدنا من حين لآخر اهتمام وزارة الثقافة باسرة الفنان.

وأضافت: "اخر شي قلَبْها عشق ومعشاقة وغراميات عملت له بلوك وستين لعنة وقلت لن تنتصر الشرعية على الحوثي وهذا تفكيرهم."