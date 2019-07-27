تراند اليوم : عاجل : تمرد عسكري واسع ضد الحوثيين في عدد من المحافظات.. وتوقعات بانفجار الوضع

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : تمرد عسكري واسع ضد الحوثيين في عدد من المحافظات.. وتوقعات بانفجار الوضع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تشهد عدة محافظات يمنية حاليا، تمردات في صفوف العسكريين في جماعة الحوثي الانقلابية ضد الجماعة،بسبب اعتزام الجماعة صرف نصف راتب، لا غير قبل عيد الأضحى المبارك.

حيث تنفذ مليشيا الحوثي، هذه الايام بالعاصمة صنعاء، تحركات واتصالات مريبة بأفراد وضباط الجيش اليمني الذين مازالوا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

Advertisements

وقال عدد من الجنود، لـ”المشهد اليمني” أن المشرفين الأمنيين ابلغوا عدد من الجنود والضباط بالتحرك فورا للالتحاق بدورات ثقافية فقط لمدة اسبوع بعدها يتم إعادتهم إلى مناطقهم في محاولة منهم لتطمين الجنود والضباط والذين يقبعون في منازلهم منذ انقلاب الحوثيين على السلطة نهاية العام 2014م .

وأوضح الجنود أنهم تلقوا اتصالات من موظفين بشؤون الأفراد يطالبوهم بالحضور يوم الأحد القادم لتسليمهم بعض الوثائق حتى يتسنى لهم استلام مرتباتهم بموجبها كشرط للصرف المحتمل لنصف راتب يتيم قبل حلول عيد الأضحى.

وأكدوا على عزمهم عدم تلبية دعوة المليشيا ورفضهم الحضور حتى وإن لم يصرفوا لهم ريال واحد، بعد انقطاع مرتباتهم منذ ثلاث سنوات، وخاصة أن المليشيا تقوم خلال العام بصرف عدة أنصاف لا تفي بأكل وشرب ليوم واحد.

ونوهوا بأن القسم العسكري ودعوة القائد الاعلى للقوات المسلحة والانضباط العسكري تستدعي عدم الاستجابة لأوامر المليشيا، كون التضحيات على من هم قابعين في الكهوف ستذهب أدراج الرياح مستدلا بحجم المعاناة التي تعيشها أسر من قتلوا بصفوفهم.

واشاروا الى أن الحوثيين اخذوا عدد من زملائهم الى دورات ثقافية في مناطق الحيمة و حراز وعمران وبني مطر وريدة ، و زجوا بهم بعد ذلك في جبهات قتالهم ضد اليمنيين، فيما استطاع البعض منهم الهروب قبل ذلك.