تراند اليوم : ورد للتو ...سلطنة عمان تباغت السعودية وكل حكام دول مجلس التعاون الخليجي بتحذير مرعب من العواقب الوخيمة للجميع في حال الاستعراض واستخدام القوة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد للتو ...سلطنة عمان تباغت السعودية وكل حكام دول مجلس التعاون الخليجي بتحذير مرعب من العواقب الوخيمة للجميع في حال الاستعراض واستخدام القوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعا يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، جميع الدول إلى ضرورة احترام قوانين سلامة الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز.

طهران، سبوتنيك. وأكد ابن علوي ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لحل المشكلات الحالية، والابتعاد عن زيادة حدة التوتر في المنطقة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، واستخدام القوة العسكرية لحل المشاكل بين دول المنطقة.

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وقال ابن علوي خلال لقائه، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في طهران...يجب على جميع الدول الامتثال لقوانين السلامة الدولية وخاصة في منطقة مضيق هرمز، وأن تتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى أزمة وصدامات، أو فرض تكاليف غير ضرورية على تجارتها وعلى الآخرين.

وكان ابن علوي التقى ظريف، حيث بحثا المستجدات في منطقة الخليج، وسلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية العمانية:

إن الجانبين بحثا العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.