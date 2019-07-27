شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مباشرة من محلات الصرافة ..الريال السعودي والدولار يسحقان الريال اليمني ويرسلانه الى غرفة الانعاش (الاسعار مساء اليوم السبت 27 يوليو2019م) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اوضح مصدر مصرفي ان الريال السعودي ارتفع بشكل جنوني بسبب الاقبال الكبير عليه نظرا لحاجة الكثيرين اليه من اجل اداء فريضة الحج للعام الحالي وهو ما سبب ارباك كبير لمحلات الصرافة في العاصمة صنعاء وفي كافة المحافظات . اسعار الصرف الان

البيع

الدولار-578

الريال السعودي -151

الشراء

الدولار-581

الريال السعودي -153 Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : مباشرة من محلات الصرافة ..الريال السعودي والدولار يسحقان الريال اليمني ويرسلانه الى غرفة الانعاش (الاسعار مساء اليوم السبت 27 يوليو2019م) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.