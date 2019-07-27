المهرة.. جمعية حات تكرم طلابها المتفوقين والداعمين في حفل ختام المركز الصيفي

أقامت جمعية حات التنموية حفل تكريمي للطلاب المتفوقين في المركز الصيفي الذي نظمته الجميعة خلال الأيام الماضية بمديرية حات، برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة. وقد كرمت الجميعة في ختام الحفل الشخصيات الإجتماعية والأعيان والداعمين. حضر الحفل مدير عام مديرية حات محسن مشخفي، وقائد قوات التحالف العربي بالمديرية ، والرئيس الفخري للجمعية رجال الأعمال جميل نوخذا محمد السنح، وعدد من المسؤولين والشيوخ والشخصيات الاجتماعية والقبلية.

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