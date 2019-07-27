وكيل تعز يدشن الإمتحانات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية

دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم ومعه المهندس قائد عبدالله الصلوي ومدير عام مديرية صاله الاستاذ محمد الكدهي ، بمعهد الخنساء التجاري في المدينة، الامتحانات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية في المحافظة للعام الجاري2018- 2019 م.

وفي التدشين قال وكيل اول المحافظة ان التعليم الفني والمهني بتعز يحظى باهتمام بالغ من قبل قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة، الذي يولي الرعاية والاهتمام بالتعليم بشكل عام والتعليم الفني والمهني بشكل خاص مؤكدا تذليل كافة الصعاب والاشكالات التي تواجه مكتب التعليم الفني والمعاهد المهنية والفنية في المحافظة في اداء اعمالها.

واشار الدكتور المخلافي الى ان تعز تشكل 60 % بالنسبة لعدد الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحانات لهذا العام على مستوى المحافظات المحررة، والذي يدل على ان تعز مدينة للعلم والثقافة والسلام، رغم الحرب المستمرة والظالمة على المحافظة من قبل الميليشيا الانقلابية الحوثية وقصفها المتواصل على المدينة الا ان ابناء تعز يصرون على استكمال تعليمهم وحصد الأوائل والنسب العالية كل عام على مستوى الجمهورية خصوصا في المعاهد المهنية والتقنية.

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وحث وكيل أول خلال تفقده لعدد من القاعات الامتحانية، القائمين على الامتحانات والمشرفين، بتوفير الاجواء الهادئة والمناسبة للطلاب ليتمكنوا من تأدية الامتحانات على أكمل وجه ، متمنيا للطلاب التوفيق وحصد أعلى الدرجات والنسب في الامتحانات على مستوى الجمهورية.

من جانبه اوضح المهندس قائد عبدالله الصلوي مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة أن الامتحانات تسير وفقا لخطة وزارة التعليم الفني ولجنة الامتحانات في الوزارة مشيرا بأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات النهائية لهذا العام بلغ 1484 طالب وطالبة في 32 تخصص في 13 معهد فني ومهني في المدينة والمديريات المحررة .

واشار الصلوي ان عدد الطلاب سيتضاعف خلال العام الدراسي القادم، بعد اخلاء معهد الحصب الصناعي في المدينة ومعهد الخيامي الصناعي في المعافر من قبل بعض الوحدات العسكرية والأمنية خلال الايام القادمة بعد ترميم مقراتها ومبانيها الرئيسية من قبل السلطة المحلية والذي كانت تتخذ منها مقرات مؤقته لممارسة مهامهم الامنية، بعد تدمير البنية التحتية للمؤسسات العسكرية والأمنية بسبب الحرب على المحافظة.