جامعة العطاء بتعز تكرم الطلبة الأوائل والمبرزين في الانشطة الجامعية

برعاية محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، وبحضور قيادة السلطة المحلية بتعز ، يتقدمهم وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، والمهندس رشاد الاكحلي ، والدكتور عبدالحكيم عون ، وقائد محور تعز اللواء سمير الصبري ،ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي ، اقامت جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا ، صباح اليوم السبت ٢٧ يوليو ٢٠١٩ م ، الحفل السنوي الاول لتكريم الطلبة الاوائل والمبرزين في الانشطة الجامعية للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠١٨ .

وفي كلمة السلطة المحلية التي القاها وكيل اول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ، الذي رحب فيها بكافة الضيوف من أعضاء السلطة المحلية والقيادات العسكرية في محور والوية تعز ، هنأ المخلافي الطلبة المكرمين من جامعة العطاء ، قائلاً : إننا اليوم وبرعاية كريمة من الأستاذ / نبيل شمسان محافظ المحافظة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/ حسين باسلامه نكرم الأوائل والمبرزين في الانشطة في جامعة العطاء ، وبجهود مقدمة من رئاسة جامعة العطاء .

وأضاف المخلافي ، ان الشباب هم عماد الوطن وحراس شرعيته ، مشيداً بالجهود التى تبذلها الجامعة في خدمة التعليم .

من جهته تحدث رئيس مجلس أمناء جامعة العطاء الدكتور محمد مهيوب العسلي ، بكلمة تناول فيها الظروف التى وجدت فيها الجامعة وذلك في الوقت الذي اغلقت كثير من الجامعات أبوابها بسبب الحرب الذي تعيشه المحافظة . مشيراً الى أن الجامعة كانت هى الأفضل من حيث الامكانات التقنية التي وفرتها .. فكانت الجامعة على سبيل المثال الأولى في الجمهورية التي ادخلت شاشات البث اللاسلكي "سمارت" في كل قاعاتها ومعاملها.

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وتطرق العسلي ، الى التدريبات والتطبيقات العملية المصاحبة للتعليم عبر الأجهزة الحديثة .

وخلال الحفل تم عرض ريبورتاج عن الجامعة استعرض مسيرة الجامعة وامكانياتها وبرامجها ، كما قُدم في الحفل أوبريت من انتاح طلبة الإعلام بالجامعة بعنوان آن الأوان ياتعز ، بالإضافة الى مسرحية لفرقة مسلسل همي همك ، وعدداً من الأناشيد لمحمد السامي وبلال الأغبري ، وقصيدة شعرية للشاعر عمر النهاري .

حضر الحفل ، اركان حرب محور تعز العميد/ عبدالعزيز المجيدي ،

وقائد اللواء 22 ميكا العميد/ صادق سرحان ، وقيادات الاحزاب السياسية ، وعدداً من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات ، والقادة العسكريين ، وجمع غفير من المواطنين .