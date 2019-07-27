شاهد .. حفل زفاف نجل محافظ تعز يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، لحفل زفاف نجل محافظ تعز، نبيل شمسان .

وظهر في الفيديو، ظهور عدد من المسؤولين بينهم رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني .

وما أثار حفيظة النشطاء هو ظهور محافظ تعز إلى جانب محافظ عدن الأسبق، وحيد رشيد، المعروف بتورطه في العديد من المجازر ضد نشطاء الحراك خلال فترة توليه منصب المحافظ .

وقال النشطاء، أن مسؤولي الشرعية يحتفلون بزفاف نجل محافظ تعز ويصرفون ملايين الدولارات فيما الشعب يعاني في الداخل، مشيرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مسؤولون بالشرعية وهم يحتفلون على أوجاع الشعب .