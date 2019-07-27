مصافي عدن تبشر بقرب إنفراج أزمة البنزين

بشرت شركة مصافي عدن بقرب إنفراج أزمة بنزين السيارات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ أيام .

وذكر مصدر مسؤول في الشركة، أن المصفاة ضخت مساء اليوم، 3 الف طن متري من مادة البنزين إلى خزانات منشآة البريقة التابعة لشركة النفط عدن التي ستقوم بدورها بتزويد السوق المحلية وفق البرنامج المحدد من قبلها ..

وأشارت الشركة إلى أنها كانت قد ضخت مساء الأربعاء الماضي الف طن متري من البنزين لشركة النفط .

وتوقعت مصادر نفطية، أن تسهم هذه الكمية في إحداث إستقرار مؤقت في تموينات وقود السيارات بالسوق المحلية في عدن .. مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول تنهي هذه الأزمة بشكل كامل .