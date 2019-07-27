قال محافظ المهرة، راجح باكريت، "بدأنا عملية التدريب والتأهيل لمنتسبي الوحدات الأمنية - ولأول مرة بالمحافظة - ضمن جهود السلطة المحلية في تحديث وتطوير المنظومة الأمنية ورفدها بالكادر المؤهل". وأضاف باكريت في منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - " وقريباً سيتم استيعاب (4000) مجند والحاقهم في عدة دورات تدريبية بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية". وتابع "اليوم تم تخرج الدفعة الأولى من أفراد أمن المنشآت وحماية الشخصيات برعاية رئيس الجمهورية، ضمن الجهود في تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة المحافظة لاستقبال كبار رجال الدولة وحمايتهم وتأمين المنشآت الحيوية". ‏ واختتم "نشكر فخامة الرئيس على اهتمامه والتحالف على دعمه السخي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال باكريت عن تخرج الدفعة الأولى من أفراد أمن المنشآت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.